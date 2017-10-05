Українські військові збили безпілотник бойовиків, - ВІДЕО

Українські бійці в зоні проведення АТО (антитерористичної операції) збили ворожий безпілотник.

Відповідну заяву зробив речник АТО Ярослав Чепурний. За його словами безпілотник збили 8 травня о 7.30 на Ясинуватському напрямку.

Чепурний розповів, що загалом в цьому районі помітили 2 безпілотники типу "Фантом-4", які вели розвідку і коригування вогню бойовиків.

За словами Чепурного, один із них був збитий пострілами з АК-74 і СВД, другий був змушений повернутися на ворожу територію.

Нагадаємо, що українські військові виявили в зоні проведення антитерористичної операції російський безпілотний літальний апарат.