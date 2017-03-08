CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області на Приазов’ї сили АТО збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських найманців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські військові збили безпілотник бойовиків, - ВІДЕО
БПЛА збили на висоті близько 800 м
Фото galka.if.ua
Українські військові зафіксували БПЛА на висоті близько 800 м. апарат рухався у напрямку непідконтрольних Україні територій, - повідомили у Міністерстві оборони України.
Зазначимо, штаб антитерористичної операції не зафіксував загострення ситуації в зоні бойових дій на Донбасі в четвер.
У районі села Новоалександрівка Попаснянського району під час обстрілу зі сторони окупованої території поранення отримав 70-річний чоловік.
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03 08 2017 21:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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