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Українські військові збили безпілотник бойовиків, - ВІДЕО

БПЛА збили на висоті близько 800 м
У Донецькій області на Приазов’ї сили АТО збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських найманців.
Українські військові збили безпілотник бойовиків, - ВІДЕО Фото galka.if.ua

Українські військові зафіксували БПЛА на висоті близько 800 м. апарат рухався у напрямку непідконтрольних Україні територій, - повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначимо, штаб антитерористичної операції не зафіксував загострення ситуації в зоні бойових дій на Донбасі в четвер.

У районі села Новоалександрівка Попаснянського району під час обстрілу зі сторони окупованої території поранення отримав 70-річний чоловік.

 
 
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03 08 2017 21:21
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