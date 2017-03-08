Українські військові збили безпілотник бойовиків, - ВІДЕО БПЛА збили на висоті близько 800 м

У Донецькій області на Приазов’ї сили АТО збили безпілотний літальний апарат, який збирав інформацію для проросійських найманців.

Фото galka.if.ua

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