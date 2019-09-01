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Українські військові знешкодили безпілотник, що підлетів до одного з арсеналів, - Генштаб

Оператор комплексу радіоелектронної боротьби негайно придушив радіоканали управління БПЛА
Військовослужбовці одного з арсеналів Збройних сил України у вівторок, 8 січня, знешкодили безпілотник, виявлений в декількох кілометрах від військового об'єкта.
Українські військові знешкодили безпілотник, що підлетів до одного з арсеналів, - Генштаб Фото: з вільних джерел

"Вчора вночі, 8 січня, близько 22:00 черговими радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗС України виявлено сигнали управління безпілотного літального апарату за декілька кілометрів від військового об’єкту. Оператором комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) було негайно придушено радіоканали керування БПЛА, що унеможливило його подальше використання", - повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ у Facebook.

У той же час, посилили зміну охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території.

Про неправомірне застосування БПЛА поблизу військової частини повідомили підрозділам Служби безпеки України та Національної поліції в районі їх відповідальності.

Нагадаємо, що в Міноборони заявляли, що БПЛА над військовими частинами і розташуванням військових підрозділів, а також над базами, складами і арсеналами або на підльоті до них збиватимуть без попередження, а причетних до таких інцидентів осіб - затримуватимуть і притягуватимуть до відповідальності згідно із законодавством України.

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09 01 2019 10:16
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