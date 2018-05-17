Українські військові звільнили селище Південне в Донецькій області
Про це повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил.
"Сплановані, підготовлені та реалізовані дії героїв першого механізованого батальйону, розвідувальної роти бригади дозволили забезпечити безпеку мешканцям населеного пункту Південне (Чигирі) та зірвати підступні наміри ворога", – зазначили у штабі.
Згідно з повідомленням, у перших числах квітня бойовики активізувалися в населеному пункті Південне.
Українські військові розробили план щодо взяття під свій контроль населеного пункту.
"О 02:00 08 травня 2018 року особовий склад розвідувальних підрозділів бригади приступив до виконання даного плану. Станом на 06:00 08 травня 2018 року підрозділи бригади вийшли на східні околиці н. п. Південне. Під час виконання I етапу (взяття н. п. Південне під свій контроль) втрат особового складу бригади не поніс. Втрати противника склали: безповоротні – 1, санітарні – 1. Розпочинаючи з 11:00 08 травня 2018 року противник, діями ДРГ та періодичним нанесенням вогневого ураження по підрозділам бригади, які знаходяться на вогневих позиціях, намагається витиснути їх із н.п. Південне. Вогнем у відповідь підрозділи бригади нанесли противнику значні втрати: як мінімум 15 чоловік убитими та пораненими", – розповіли у штабі.
Зараз, за інформацією штабу, ситуація в Південному складна, але контрольована. Бойове завдання з утримання населеного пункту виконує зведений підрозділ від 24 ОМБр.
"За період з 08.05 по 17.05 на даному напрямку легке поранення отримав один військовослужбовець.
Бійці, які виконували бойові завдання, за проявлену мужність та відданість Батьківщині уже заохочені відзнаками Міністерства оборони та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України, а також, частина офіцерів, сержантів та солдатів представлені до державних нагород. Дії підрозділів бригади підтримують відповідні сили і засоби старшого начальника зі складу Об’єднаних сил", – зазначили у штабі ООС.
Нагадаэмо, за минулу добу і ніч 17 травня незаконні збройні формування 66 разів відкривали вогонь на Донбасі.
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