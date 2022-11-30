Українські волонтери придбали найбільшу партію тепловізійної оптики для військових

Фонд "Повернись живим" здійснив найбільшу у своїй історії закупівлю тепловізійної оптики вартістю 3 344 490 євро.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці фонду.

За ці кошти команда "Повернись живим" придбала 925 одиниць спеціалізованої оптики (355 теплоприцілів, 510 тепловізорів та 60 монокулярів нічного бачення). Це обладнання, на яке вже чекають снайпери, розвідники, фронтові медики та інші військові професіонали.

Утім закупівля рекордної партії тепловізійної оптики для Сил оборони України не була легкою задачею. Щонайменше через бюрократичні процедури.

"Це 317 сторінок дозвільних документів, та ще 23 документи для розмитнення на додачу. А потім – доба стояння на митниці під час енергетичного колапсу. І ось 925 одиниць тепловізійної оптики (110 коробок або 1573 кілограмів обладнання) вже в київському офісі "Повернись живим", – розповідає перша заступниця Виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко.

Із чого складається рекордна партія

160 монокулярів InfiRay FH 35LRF;

140 монокулярів InfiRay Eye E6+;

130 монокулярів InfiRay Eye E6Pro;

80 монокулярів InfiRay ZH38;

40 тепловізійних прицілів InfiRay SCH50

250 тепловізійних прицілів InfiRay RL42;

15 тепловізійних прицілів InfiRay RH 50;

50 тепловізійних насадок InfiRay CH50;

60 монокулярів нічного бачення PVS 14 з чохлами, кріпленнями, адаптерами до шолома, фільтрами денного світла та іншими комплектуючими.

Раніше повідомлялось, що США надасть Україні 53 млн доларів на підтримку енергосистеми.