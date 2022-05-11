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Українські зоозахисники закликають притягнути рф до відповідальності за екоцид

Ольга
Матарикіна
Перший етап інформаційної кампанії проти злочинів екоциду передбачає підписання міжнародної петиції до ООН та Європейського парламенту, до чого закликають долучитися всіх небайдужих
Українські зоозахисники закликають притягнути рф до відповідальності за екоцид Фото з вільного доступу
Українська громадська організація UAnimals закликає підписати петицію до ООН та Європейського парламенту з метою притягнути до відповідальності росію за екологічні злочини, вчинені під час війни.
 
Про це йдеться у заяві UAnimals.
 
"Ми закликаємо Європейський парламент, Організацію Об’єднаних Націй, парламенти держав-партнерів, міжнародні організації та інституції засудити дії росії, сприяти припиненню злочинів екологічного характеру, запровадити додаткові санкції проти рф, сприяти відновленню екологічної безпеки України та її навколишнього середовища, а також допомогти у поновленні української екосистеми під час війни та у післявоєнний час, зокрема задіявши інструмент репарацій", - заявляють в UAnimals.
 
Повідомляється, що перший етап інформаційної кампанії проти злочинів екоциду передбачає підписання міжнародної петиції до ООН та Європейського парламенту, до чого організація закликає долучитися всіх небайдужих.
 
"Наразі 20% природоохоронних територій України уражені внаслідок військових дій. Росіяни окупували вісім заповідників та 12 національних природних парків. Близько 80% території національного парку "Святі гори" знищено", - наголошується в повідомленні.
 
Водночас підкреслюється, що в окупованій "Асканії-Новій" спостерігається гуманітарна криза - українські екологи передбачають "знищення сотень або ж навіть мільйонів диких тварин", через вторгнення росії зафіксовано загибель понад шести мільйонів свійських тварин.
 
Згідно з повідомленням, в акваторії Чорного моря виявлено понад 1000 кв. км нафтового забруднення, яке з’явилося внаслідок діяльності російської авіації та військових суден, що спровокувало загибель щонайменше 50 тисяч чорноморських дельфінів поблизу узбережжя України, Румунії, Болгарії та Туреччини.
 
"Подібні екологічні злочини, постійна робота сонарів підводних та надводних російських човнів, пересування кораблів чорноморського флоту рф, особливо тих, які використовують гідролокатори, спричинили значне скорочення популяції морських ссавців", - зауважує UAnimals.
 
Також громадська організація зазначає, що перебування воєнного контингенту та озброєння рф на території ЗАЕС створюють потенційну радіоактивну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.
 
Упродовж восьми місяців війни шкідливими речовинами забруднено 182 880 кв. м грунту, понад 2 млн кв. м землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів, 680 618 тонн нафтопродуктів згоріли за час обстрілів, що призвело до забруднення повітря, 23 286 га лісу були спалені ракетами чи снарядами, на відновлення яких знадобиться щонайменше 10 років, понад 7 млн кв. м об’єктів знищено, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.
 
Підписати петицію можна за посиланням.
 
 
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05 11 2022 09:00
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