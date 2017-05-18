Українській авіакомпанії заборонили літати до країн ЄС
В оновлений список увійшла 181 авіакомпанія з 16 країн світу, в тому числі, українська компанія Урга.
"Після сьогоднішнього поновлення всі авіакомпанії, сертифіковані в Беніні і Мозамбіку, будуть вилучені зі списку внаслідок поліпшення ситуації в галузі безпеки польотів в цих країнах. З іншого боку, в список додані авіакомпанії Med-View (Нігерія), Mustique Airways (Сент-Вінсент і Гренадіни), авіаційна компанія Urga (Україна) і Air Zimbabwe (Зімбабве) через невирішені проблем безпеки, виявлених Європейським агентством з авіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.
З повним списком авіакомпаній, яким заборонені польоти в країни ЄС, можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, на початку травня найбільша італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами.
У квітні авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відкриття 12 нових напрямків на 2017-2018 роки, включаючи Київ.
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