Українській авіакомпанії заборонили літати до країн ЄС

В оновлений список увійшла 181 авіакомпанія з 16 країн світу, в тому числі, українська компанія Урга

Єврокомісія оновила список авіакомпаній, яким заборонено літати до країн Євросоюзу, через невідповідність міжнародним стандартам безпеки.

В оновлений список увійшла 181 авіакомпанія з 16 країн світу, в тому числі, українська компанія Урга.

"Після сьогоднішнього поновлення всі авіакомпанії, сертифіковані в Беніні і Мозамбіку, будуть вилучені зі списку внаслідок поліпшення ситуації в галузі безпеки польотів в цих країнах. З іншого боку, в список додані авіакомпанії Med-View (Нігерія), Mustique Airways (Сент-Вінсент і Гренадіни), авіаційна компанія Urga (Україна) і Air Zimbabwe (Зімбабве) через невирішені проблем безпеки, виявлених Європейським агентством з авіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

З повним списком авіакомпаній, яким заборонені польоти в країни ЄС, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, на початку травня найбільша італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами.

У квітні авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відкриття 12 нових напрямків на 2017-2018 роки, включаючи Київ.