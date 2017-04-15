ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат України Ігор Шкіря (група "Відродження") під час пленарного тижня Верховної Ради (4-7 квітня) був помічений місцевими жителями в окупованому Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українського депутата помітили на відпочинку в Криму, - ЗМІ
Місцеві жителі надіслали до редакції фотографії автомобіля Audi, на якому ймовірно і приїхав нардеп
Фото:investigator.org.ua
Шкірю помітили у власному парк-готелі "Марат" у Гаспрі (Велика Ялта) разом із сином Дмитром, який також є помічником нардепа, - пише "Центр журналістських розслідувань".
Місцеві жителі надіслали до редакції фотографії автомобіля Audi, на якому ймовірно і приїхав нардеп.
Автомобіль із київськими номерами АА3344ОА перебував до кінця тижня на території парку-готелю.
Водночас, згідно з електронної реєстрації народних депутатів, Ігор Шкіря був присутній на засіданнях, але не віддав свій голос ні за один із розглянутих законопроектів.
Центр журналістських розслідувань поцікавився у Ігоря Шкірі, чи часто він буває в Криму, однак він просто втік, кинувши на ходу: "Я дуже поспішаю!".
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15 04 2017 16:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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