Українського депутата помітили на відпочинку в Криму, - ЗМІ

Місцеві жителі надіслали до редакції фотографії автомобіля Audi, на якому ймовірно і приїхав нардеп

Народний депутат України Ігор Шкіря (група "Відродження") під час пленарного тижня Верховної Ради (4-7 квітня) був помічений місцевими жителями в окупованому Криму.

Шкірю помітили у власному парк-готелі "Марат" у Гаспрі (Велика Ялта) разом із сином Дмитром, який також є помічником нардепа, - пише "Центр журналістських розслідувань".

Місцеві жителі надіслали до редакції фотографії автомобіля Audi, на якому ймовірно і приїхав нардеп.

Автомобіль із київськими номерами АА3344ОА перебував до кінця тижня на території парку-готелю.

Водночас, згідно з електронної реєстрації народних депутатів, Ігор Шкіря був присутній на засіданнях, але не віддав свій голос ні за один із розглянутих законопроектів.

Центр журналістських розслідувань поцікавився у Ігоря Шкірі, чи часто він буває в Криму, однак він просто втік, кинувши на ходу: "Я дуже поспішаю!".