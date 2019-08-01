Українського інженера викрили в незаконній співпраці з військовою компанією з Азії

Техдопомога у військово-технічній сфері може здійснюватися тільки з дозволу Держслужби експортного контролю

Співробітники Служби безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури викрили колишнього співробітника однієї з науково-дослідних установ Харкова в незаконній співпраці з іноземною військовою компанією.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній інженер конструкторського бюро під час перебування в одній з країн Східної Азії співпрацював з іноземною машинобудівною корпорацією. За грошову винагороду він надавав іноземцям консультації з питань розробки і будівництва окремих складових військової броньованої техніки", - повідомляють на сайті СБУ.

У СБУ наголошують, що, згідно з українським законодавством, технічна допомога у військово-технічній сфері може здійснюватися тільки з дозволу Державної служби експортного контролю.

Слідчі дії тривають у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Нагадаємо, що в Миколаївській області викрили агентурну мережу російської воєнної розвідки й припинили її протиправну діяльність.