Українського інженера викрили в незаконній співпраці з військовою компанією з Азії
"Оперативники спецслужби встановили, що колишній інженер конструкторського бюро під час перебування в одній з країн Східної Азії співпрацював з іноземною машинобудівною корпорацією. За грошову винагороду він надавав іноземцям консультації з питань розробки і будівництва окремих складових військової броньованої техніки", - повідомляють на сайті СБУ.
У СБУ наголошують, що, згідно з українським законодавством, технічна допомога у військово-технічній сфері може здійснюватися тільки з дозволу Державної служби експортного контролю.
Слідчі дії тривають у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю).
Нагадаємо, що в Миколаївській області викрили агентурну мережу російської воєнної розвідки й припинили її протиправну діяльність.
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