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Українського легкоатлета дискваліфікували за критику форми збірної

Поведінку спортсмена назвали неетичною
Виконком Федерації легкої атлетики України ухвалив рішення з 22 липня відсторонити від участі у всіх офіційних заходах легкоатлета Антона Грабовського.
Українського легкоатлета дискваліфікували за критику форми збірної Фото: instagram.com

Причиною відсторонення у федерації назвали неетичну поведінку спортсмена щодо компанії ASICS, "наслідком якої стали репутаційні втрати Федерації легкої атлетики України".

Грабовський, отримавши нову форму ASICS, опублікував в Instagram сторіз зі словами: "Найк, повернися в Україну, будь ласка" і "Ну що це? АСЕЕКС".

"Вчинок Грабовського поставив під загрозу контракт ФЛАУ з компанією ASICS та інтереси легкоатлетів збірної", – зазначили у ФЛАУ.

Нагадаємо, українського тенісиста довічно дискваліфікували за договірні матчі.

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30 07 2018 23:27
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