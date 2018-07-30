Українського легкоатлета дискваліфікували за критику форми збірної

Виконком Федерації легкої атлетики України ухвалив рішення з 22 липня відсторонити від участі у всіх офіційних заходах легкоатлета Антона Грабовського.

Причиною відсторонення у федерації назвали неетичну поведінку спортсмена щодо компанії ASICS, "наслідком якої стали репутаційні втрати Федерації легкої атлетики України".

Грабовський, отримавши нову форму ASICS, опублікував в Instagram сторіз зі словами: "Найк, повернися в Україну, будь ласка" і "Ну що це? АСЕЕКС".

"Вчинок Грабовського поставив під загрозу контракт ФЛАУ з компанією ASICS та інтереси легкоатлетів збірної", – зазначили у ФЛАУ.

Нагадаємо, українського тенісиста довічно дискваліфікували за договірні матчі.