СПОРТ НОВИНИВиконком Федерації легкої атлетики України ухвалив рішення з 22 липня відсторонити від участі у всіх офіційних заходах легкоатлета Антона Грабовського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українського легкоатлета дискваліфікували за критику форми збірної
Поведінку спортсмена назвали неетичною
Фото: instagram.com
Причиною відсторонення у федерації назвали неетичну поведінку спортсмена щодо компанії ASICS, "наслідком якої стали репутаційні втрати Федерації легкої атлетики України".
Грабовський, отримавши нову форму ASICS, опублікував в Instagram сторіз зі словами: "Найк, повернися в Україну, будь ласка" і "Ну що це? АСЕЕКС".
"Вчинок Грабовського поставив під загрозу контракт ФЛАУ з компанією ASICS та інтереси легкоатлетів збірної", – зазначили у ФЛАУ.
Нагадаємо, українського тенісиста довічно дискваліфікували за договірні матчі.
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30 07 2018 23:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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