Українського нардепа шість годин допитували в Італії

Прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака.

Його було допитано у справі українського військового Віталія Марківа.

"Після шести годинного допиту в прокуратурі Мілану у справі Марківа", - повідомив нардеп Антонищак у Facebook.

Нардеп Антонищак є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.