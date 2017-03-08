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Українського нардепа шість годин допитували в Італії

Нардепа допитували у справі Марківа
Прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака.
Українського нардепа шість годин допитували в Італії Фото: nv.ua

Його було допитано у справі українського військового Віталія Марківа.

"Після шести годинного допиту в прокуратурі Мілану у справі Марківа", - повідомив нардеп Антонищак у Facebook. 

Нардеп Антонищак є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.

Італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі 2014 року потрапив у Слов'янськ, не узгоджуючи цю поїздку із офіційною владою України.
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03 08 2017 19:11
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