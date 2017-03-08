Українського нардепа шість годин допитували в Італії
Його було допитано у справі українського військового Віталія Марківа.
"Після шести годинного допиту в прокуратурі Мілану у справі Марківа", - повідомив нардеп Антонищак у Facebook.
Нардеп Антонищак є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.
Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.
Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.
Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.
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