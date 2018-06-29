Українського політв'язня Клиха перевели до психлікарні

Українського політв'язня Станіслава Клиха в Російській Федерації етапували з колонії до психіатричної лікарні.

У коментарі "Прямому" мама політв'язня Тамара Клих розповіла, що під час останньої зустрічі з її сином адвокат відзначив значне погіршення його здоров'я.

"На сьогодні я замовила розмову з ним. Розмова не відбулася, тому що його відправили до психіатричної лікарні", - заявила Тамара Клих.

Востаннє Станіслав розмовляв зі своєю мамою 7 червня. Тоді він повідомив про стан свого здоров'я і сказав, що оголошує голодування.

Разом з тим, російська правозахисниця Тетяна Щур повідомила в Facebook, що 27 червня співробітники Верхньоуральської тюрми відмовили матері політв'язня в телефонній розмові з сином через відсутність Клиха.

"Звертайтеся письмово із запитом в ГУФСВН", - сказали їй тюремники.

"Імовірно його могли відправити до психоневрологічної клініки, як давно збиралися: у Стаса стан важкий. За свідченням адвоката, свідомість сплутана, мова "пливе"... Він не завжди орієнтується в розмові... Психолога, який 26 червня приїхав з адвокатом і збирався вдруге його відвідати, не пустили", - розповіла правозахисниця.

Вона також опублікувала фото, зроблене адвокатом Романом Качановим у січні 2018 року, на якому Клих показує сліди тортур, яким він піддався під час арешту і "обробки" до і під час суду.

Нагадаємо, 8 червня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила з посиланням на слова матері політв’язня під час зустрічі із президентом Петром Порошенком, що засуджений у Росії українець Станіслав Клих заявив адвокату, що оголошує голодування.

26 травня суд Чечні засудив українців Карпюка до 22,5 років ув'язнення, і Клиха – до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

У червні у Грозному проти засудженого українця Станіслава Клиха розпочалося слідство у справі про неповагу до суду. Згодом Суд Чечні додав Клиху місяць до 20 років колонії.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Пізніше повідомлялося, що Клих збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.