CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнського політв'язня Романа Сущенка етапували у виправну колонію №11 по Кіровській області (м Кірово-Чепецьк, с. Утробіна).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українського політв'язня Сущенка етапували у колонію Кіровської області
Це підтвердив адвокат Марк Фейгін
Фото: ukrinform.ua
Цю інформацію повідомили українському посольству у Москві, написала дочка політв'язня Юлія Сущенко.
Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.
Як відомо, суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка.
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07 11 2018 10:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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