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Українського політв'язня Сущенка етапували у колонію Кіровської області

Це підтвердив адвокат Марк Фейгін
Українського політв'язня Романа Сущенка етапували у виправну колонію №11 по Кіровській області (м Кірово-Чепецьк, с. Утробіна).
Українського політв Фото: ukrinform.ua

Цю інформацію повідомили українському посольству у Москві, написала дочка політв'язня Юлія Сущенко.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Як відомо, суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка.

 

 

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07 11 2018 10:44
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