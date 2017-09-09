Українського режисера Олега Сенцова етапували до Іркутська

Чому його перевели до Іркутська, Сенцов не знає

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов етапований з російської колонії в Якутську до міського слідчого ізолятора № 1 в місті Іркутськ.

Про це повідомили члени регіональної Громадської спостережної комісії, які поговорили з Сенцовим у СІЗО. Повідомляється, що його вивезли з колонії в Якутську близько тижня тому.

Чому його перевели до Іркутська, Сенцов не знає. Переведення може означати проведення слідчих дій або судового розгляду.

Про переведення Сенцова в Іркутськ 8 вересня повідомила російська правозахисниця Зоя Светова (зараз її пост про це у Facebook не доступний). Вона писала, що Сенцова могли перевести до колонії ІК-19.

Нагадаємо, російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.