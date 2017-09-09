Українського режисера Олега Сенцова етапували до Іркутська
Про це повідомили члени регіональної Громадської спостережної комісії, які поговорили з Сенцовим у СІЗО. Повідомляється, що його вивезли з колонії в Якутську близько тижня тому.
Чому його перевели до Іркутська, Сенцов не знає. Переведення може означати проведення слідчих дій або судового розгляду.
Про переведення Сенцова в Іркутськ 8 вересня повідомила російська правозахисниця Зоя Светова (зараз її пост про це у Facebook не доступний). Вона писала, що Сенцова могли перевести до колонії ІК-19.
Нагадаємо, російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
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