Українського суддю Віталія Руденка звільнили з полону бойовиків, – СБУ За даними спецслужби, протягом дев'яти місяців він незаконно утримувався і піддавався тортурам "МГБ ЛНР"

Служба безпеки України заявляє про повернення з полону бойовиків "ЛНР" одного з українських заручників, який утримувався на окупованій території близько дев'яти місяців.

Фото: ssu.gov.ua

За даними спецслужби, протягом дев'яти місяців він незаконно утримувався і піддавався тортурам "МГБ ЛНР", сподіваючись повернутися в Україну. Про це повідомляє прес-центр СБУ. "29 липня 2017 року, за сприяння волонтерської групи "Патріот" і Служби безпеки України, на контрольовану українською владою територію повернувся один із заручників так званої ЛНР – суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, також до дому повернулась ще одна заручниця терористів Людмила Сурженко. Не зважаючи на те, що Людмила є інвалідом дитинства, вона була звинувачена МДБ "ЛНР" у шпигунстві на користь українських військових та піддавалась катуванням.

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