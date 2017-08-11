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Українського веслувальника дискваліфікували на чотири роки за допінг

Результати Трунова і його партнерів по команді на цьому Кубку світу будуть анульовані
Міжнародна Федерація каное оголосила про чотирирічну дискваліфікацію українського байдарочника Ігоря Трунова за позитивний допінг-тест.
Українського веслувальника дискваліфікували на чотири роки за допінг Дмитро Янчук і Тарас Міщук. Фото: sportobzor.com.ua

У спортсмена виявили підвищений рівень тестостерону. Трунов здав позитивну допінг-пробу на етапі Кубка світу в португальському Монтеморі в травні цього року, інформує "Дзеркало тижня".

Результати Трунова і його партнерів по команді на цьому Кубку світу будуть анульовані. Українець повинен повернути два "золота" на 500 м у четвірках і двійках і особисте "срібло" на 200 м з етапу в Монтеморі, а також "бронзу" у двійці на 500 м з етапу в Шегеді.

Крім того, Трунов позбавлений "бронзи" чемпіонату Європи на дистанції 500 метрів, яку він здобув у Пловдиві (Болгарія) вже після світової першості в Португалії.

Нагадаємо, що збірну України з важкої атлетики дискваліфікували з чемпіонату світу з важкої атлетики через позитивні антидопінгові проби.

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08 11 2017 16:56
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