Українського веслувальника дискваліфікували на чотири роки за допінг
У спортсмена виявили підвищений рівень тестостерону. Трунов здав позитивну допінг-пробу на етапі Кубка світу в португальському Монтеморі в травні цього року, інформує "Дзеркало тижня".
Результати Трунова і його партнерів по команді на цьому Кубку світу будуть анульовані. Українець повинен повернути два "золота" на 500 м у четвірках і двійках і особисте "срібло" на 200 м з етапу в Монтеморі, а також "бронзу" у двійці на 500 м з етапу в Шегеді.
Крім того, Трунов позбавлений "бронзи" чемпіонату Європи на дистанції 500 метрів, яку він здобув у Пловдиві (Болгарія) вже після світової першості в Португалії.
Нагадаємо, що збірну України з важкої атлетики дискваліфікували з чемпіонату світу з важкої атлетики через позитивні антидопінгові проби.
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