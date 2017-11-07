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У зоні АТО поранено одного українського військового

Штаб АТО нарахував сім обстрілів з опівночі
З півночі вівторка бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції сил АТО.
У зоні АТО поранено одного українського військового Фото: ukrafoto.com

На Маріупольському напрямку з 3 ночі і майже до 6 ранку незаконні збройні формування з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали військових у районі Павлополя. Також вночі бойовики з гранатометів і кулеметів обстріляли житлові квартали Мар'їнки, повідомляє штаб АТО.

Вранці на Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатомета по українських позиціях у Троїцькому. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Близько 13 години ворог з міномета 82 калібру, гранатометів і стрілецької зброї бив по селищу Березове.

Також вранці незаконні збройні формування обстріляли українських захисників у районі Авдіївки на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, під вогонь терористів потрапили житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, що на Донеччині, бойовики гатили з гранатометів та кулеметів.

 
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11 07 2017 18:56
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