У зоні АТО поранено одного українського військового
На Маріупольському напрямку з 3 ночі і майже до 6 ранку незаконні збройні формування з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали військових у районі Павлополя. Також вночі бойовики з гранатометів і кулеметів обстріляли житлові квартали Мар'їнки, повідомляє штаб АТО.
Вранці на Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатомета по українських позиціях у Троїцькому. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Близько 13 години ворог з міномета 82 калібру, гранатометів і стрілецької зброї бив по селищу Березове.
Також вранці незаконні збройні формування обстріляли українських захисників у районі Авдіївки на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, під вогонь терористів потрапили житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, що на Донеччині, бойовики гатили з гранатометів та кулеметів.
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