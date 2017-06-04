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Українського військовослужбовця поранили у бою під Авдіївкою, - штаб

У штабі наголошують, що ситуація продовжує залишатися складною
Вночі проросійські бойовики продовжували обстрілювати позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні АТО.
Українського військовослужбовця поранили у бою під Авдіївкою, - штаб Фото:rbc.ua

Внаслідок цього поранено одного військовослужбовця, повідомив речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний, інформує "112 Україна".

"Ситуація продовжує залишатися складною. Вночі декілька разів противник обстріляв позиції наших військ під Авдіївкою, Водяним, Широкиним. І вже, на жаль, одного українського військовослужбовця, захисника Авдіївки, було поранено", - зазначив він.

При цьому Черний додав, що українські військовослужбовці дотримуються "режиму тиші" і не відкривають вогонь у відповідь на провокації бойовиків.

Як уточнив згодом журналістам начальник міжвідомчої мобільної групи ОТУ "Маріуполь" Сергій Жмурко, на маріупольському напрямку ворог бив зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

"Із початком доби обстріли дещо припинилися. Станом на 8:00 зафіксовано три обстріли наших позицій. Двічі в районі Широкиного зі стрілецької зброї і в районі Павлополя зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів", - сказав він.

Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 29 обстрілів позицій українських сил бойовиками. В результаті двоє військових ЗСУ отримали поранення.

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06 04 2017 09:19
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