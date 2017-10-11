Українського журналіста Сущенка відмовились випускати з-під варти

Московський міський суд 10 листопада відхилив скаргу захисту на продовження терміну арешту незаконно утримуваного в Росії журналіста Романа Сущенка.

"Скарга відхилена. Сущенка залишили під вартою", - написав адвокат Марк Фейгін у Twitter.

Фейгін нагадав, що слідство у справі Сущенка завершено.

"Ми ознайомилися з 2 томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну", - повідомив він.

Нагадаємо, що кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ спростували цю заяву. Термін утримання Сущенка під вартою закінчується 30 листопада.