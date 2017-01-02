Українського журналіста затримали у Мінську
Сизов прибув до Мінська, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи, у нього була акредитація МЗС Білорусі, - повідомляє журналіст Олексій Мацука на своїй сторінці у Facebook.
"О 1:45 ночі за київським часом в номер готелю, де зупинилася знімальна група, увійшли білоруські міліціонери і силою забрали Сизова в Центральне районне відділення міліції, заломивши йому руки", - написав Мацука.
Він додав, що станом на 6:00 1 лютого Сизова випустили і наказали терміново залишити Білорусь.
Сам Сизов повідомив, що причиною затримання стала заборона в'їзду на територію Росії.
"Тут (в міліції, - ред) мені розповіли, що Російська Федерація заборонила мені в'їзд на її територію до 2021 року. У Білорусі та РФ є союзна держава, тому заборона на в'їзд за замовчуванням розповсюджується і на Білорусь", - написав він.
Сизов також подякував українському консульству і посольству за оперативну реакцію і допомогу.
До слова, вчора у ЄС закликали Росію звільнити кримського адвоката Еміля Курбедінова, затриманого російською владою минулого тижня в Сімферополі.
Нагадаємо, адвоката кримських татар Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі, арештували на 10 діб.
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