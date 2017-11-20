Українського журналіста затримали за шпигунство, - КДБ Білорусі

Після затримання Шаройко нібито зізнався, що є співробітником кадрового апарату розвідки

Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.

Білоруський КДБ заявляє, що після затримання Шаройко зізнався, що є співробітником кадрового апарату розвідки і працює під прикриттям в званні полковника.

"25 жовтня 2017 року працівниками КДБ при проведенні агентурної акції на гарячому було затримано кадрового співробітника Головного управління розвідки Міноборони України Павло Шаройко", – заявив офіційний представник КДБ Білорусі Дмитро Побяржин, повідомляє портал Tut.by.

"З урахуванням досвіду його роботи в якості керівників прес-служби Головного управління розвідки Міноборони, для прикриття йому визначена посада кореспондента Громадської національної телерадіокомпанії України", – заявив офіційний представник КДБ Білорусі.

Представник відомства стверджує, в Білорусі Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

"Стосовно Павла Шаройка порушено кримінальну справу за статтею 358 КК Білорусі "шпигунство" і прийнято рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – додали в КДБ.

Стверджується, що в ході проведення слідчих дій, "було отримано переконливі докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Білорусі, а під час обшуку у Шаройка виявлені копії розвідувальних донесень, спрямованих ним раніше в Центр".

"В результаті Шаройко визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки, що працює під прикриттям, а також своє звання – полковник. Він також підтвердив, що координацію його розвідувальної діяльність здійснював співробітник Головного управління розвідки Міноборони Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям радника посольства України Білорусі", – заявив Побяржин.

"За діяльність, не сумісну з дипломатичним статусом, Скворцов оголошений персоною нон-грата", – додав він.

Нагадаємо, в Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка.

Міністерство закордонних справ Білорусі у п'ятницю, 17 листопада, не прокоментувало інформацію про затримання у республіці кореспондента "UA: Українське радіо" Павла Шаройка.

Сьогодні, 20 листопада повідомили, що у Білорусі зник ще один громадянин України - білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" (м. Костянтинівка Донецької обл).

7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року. Йому інкримінують "підготовку теракту у школі".