Українському активісту Мовенку змінили реальний термін на умовний
"Севастопольський міський суд" розглянув апеляційну скаргу захисників Ігоря Мовенка. До зали "суду" активіста не привезли, він був присутній на засіданні через конференц-зв’язок із Сімферопольського СІЗО.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Гагарінський районний "суд" Севастополя засудив українського активіста Ігоря Мовенка на 2 роки ув’язнення за звинуваченням в екстремізмі.
МЗС України відреагувало на засудження в Криму активіста Мовенка.
Раніше на засіданні Гагарінського районного "суду" в анексованому Росією Севастополі у справі кримчанина Ігоря Мовенка, підсудний заявив про застосування до нього фізічної сили із боку російських силовиків.
Ігоря Мовенка у вересні 2016 року у Севастополі жорстоко побив колишній співробітник українського спецпідрозділу МВС Володимир Суходольський за українську символіку на його велосипеді.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"