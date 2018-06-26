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Українському активісту Мовенку змінили реальний термін на умовний

До зали "суду" активіста не привезли, він був присутній на засіданні через конференц-зв’язок із Сімферопольського СІЗО
Так званий "Севастопольський міський суд" в анексованому Криму змінив термін покарання українському активісту Ігорю Мовенку, якого раніше засудили до 2 років позбавлення волі за нібито "екстремістські пости" у соцмережі. Йому змінили реальний термін ув’язнення на один рік умовно.
Українському активісту Мовенку змінили реальний термін на умовний Ігор Мовенко. Фото: "15 МИНУТ"

"Севастопольський міський суд" розглянув апеляційну скаргу захисників Ігоря Мовенка. До зали "суду" активіста не привезли, він був присутній на засіданні через конференц-зв’язок із Сімферопольського СІЗО.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Гагарінський районний "суд" Севастополя засудив українського активіста Ігоря Мовенка на 2 роки ув’язнення за звинуваченням в екстремізмі.

МЗС України відреагувало на засудження в Криму активіста Мовенка.

Раніше на засіданні Гагарінського районного "суду" в анексованому Росією Севастополі у справі кримчанина Ігоря Мовенка, підсудний заявив про застосування до нього фізічної сили із боку російських силовиків.

Ігоря Мовенка у вересні 2016 року у Севастополі жорстоко побив колишній співробітник українського спецпідрозділу МВС Володимир Суходольський за українську символіку на його велосипеді.

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26 06 2018 13:36
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