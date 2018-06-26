Українському активісту Мовенку змінили реальний термін на умовний

До зали "суду" активіста не привезли, він був присутній на засіданні через конференц-зв’язок із Сімферопольського СІЗО

Так званий "Севастопольський міський суд" в анексованому Криму змінив термін покарання українському активісту Ігорю Мовенку, якого раніше засудили до 2 років позбавлення волі за нібито "екстремістські пости" у соцмережі. Йому змінили реальний термін ув’язнення на один рік умовно.

"Севастопольський міський суд" розглянув апеляційну скаргу захисників Ігоря Мовенка. До зали "суду" активіста не привезли, він був присутній на засіданні через конференц-зв’язок із Сімферопольського СІЗО.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Гагарінський районний "суд" Севастополя засудив українського активіста Ігоря Мовенка на 2 роки ув’язнення за звинуваченням в екстремізмі.

МЗС України відреагувало на засудження в Криму активіста Мовенка.

Раніше на засіданні Гагарінського районного "суду" в анексованому Росією Севастополі у справі кримчанина Ігоря Мовенка, підсудний заявив про застосування до нього фізічної сили із боку російських силовиків.

Ігоря Мовенка у вересні 2016 року у Севастополі жорстоко побив колишній співробітник українського спецпідрозділу МВС Володимир Суходольський за українську символіку на його велосипеді.