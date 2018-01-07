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Українському консулу вдалося відвідати ув'язненого в Росії українця Литвинова

Литвинов схуд на 17 кілограмів
Український консул в Новосибірську відвідав у колонії під Магаданом політв'язня Сергія Литвинова, якого засудили до 8,6 років колонії за розбій щодо громадянина Росії Олександра Лисенка.
Українському консулу вдалося відвідати ув Фото: hromadske.ua

Це перший візит українського консула до політв'язня за той час, коли Литвинов відбуває покарання саме під Магаданом, повідомив обізнаний у справах українських політв’язнів Станіслав Огоровий, який з цього приводу спілкувався з українським консулом в Новосибірську Діаною Івановою.

"Вона була в Литвинова три дні тому. Наскільки мені відомо, це перший випадок, коли консул там під Магаданом його побачила. Його два роки ніхто не бачив, хоча консул неодноразово писала запити на його відвідування", – цитує Огорового "Громадське".

За його словами, Литвинов за час перебування в колонії суворого режиму схуд на 17 кг через погане харчування та умови.

Огоровий додав, що українському політв'язню не видали новий літній комплект одягу, тому він вимушений носити звичайну футболку та штани чорного кольору. Водночас адміністрація колонії вважає це порушенням режиму та відправляє політв'язня до штрафного ізолятору.

"У нього немає ніякої підтримки з батьківщини, немає посилок. Я думаю, що він взагалі втратив зв'язок з родиною. Він хоче повернутися в Ростовську область, де він спочатку відбував покаранні, адже по закону, це те місце, де він був засуджений, і він має на це право", – сказав Огоровий.

Нагадаємо, Сергій Литвинов був затриманий у 2014 році і обвинувачений у вбивствах кількох десятків мирних жителів Луганської області, які він нібито вчинив, перебуваючи у складі добровольчого батальйону "Дніпро-1". Однак згодом Слідчий комітет РФ звинувачення зняв. Після цього українця звинуватили у розбійному нападі та засудили до 8,5 років ув'язнення.

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01 07 2018 23:22
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