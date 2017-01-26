Українському математику вручили престижну "Премію Салема"
Премія щорічно присуджується за видатні результати досліджень у сфері наукових інтересів Рафаеля Салема, перш за все в теорії рядів Фур'є.
Комісія присудила премію Марині В'язовський за її відкриття світового рівня - щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
Нагадаємо, що в 2016-му математик вирішила завдання, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, — в 24-вимірному. Інакше кажучи, науковець знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Досі відповідні результати були отримані лише для просторів розмірності 1 (прямої лінії), 2 (площині) і 3 (геометричної моделі простору, в якому ми живемо).
Довідка: Марина В'язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему "Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері", а 2013 року здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті, захистивши дисертацію "Модулярні функції та особливі цикли".
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