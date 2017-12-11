Українсько-саудівський літак Ан-132D покажуть на Dubai Air Show

За кілька годин після відкриття авіасалону стало відомо про дві великі угоди

На авіасалоні Dubai Air Show в Дубаї продемонструють українсько-саудівський вантажний літак Ан132D.

Про це в неділю, 12 листопада, повідомило українське державне підприємство "Антонов", пише DW.

Dubai Air Show стартував 12 листопада. Авіасалон проводять щодва роки.

За кілька годин після відкриття стало відомо про дві великі угоди. Арабський авіаперевізник Emirates придбає 40 літаків типу Boeing 787-10. Обсяг угоди оцінюється в понад 15 мільярдів доларів, повідомляє AP. Ціна одного Boeing 787-10 перевищує 312 мільйонів доларів. Emirates має отримати ці літаки орієнтовно з 2022 року. Ця авіакоампанія володіє найбільшою у світі кількістю літаків Boeing 777 – 165.

Окрім того, невдовзі після відкриття Dubai Air Show азербайджанський національний перевізник Azerbaijan Airlines оголосив про намір придбати п'ять Boeing 787-8s та два вантажних літаки в концерну Boeing. Суму угоди оцінюють у понад мільярд доларів.

Цього разу в Dubai Air Show не бере участі катарський перевізник Qatar Airways. Між Катаром і чотирма іншими арабськими державами з червня триває дипломатична криза.

Нагадаємо, Кувейт виявляє інтерес до перспективних модифікацій нового українського транспортного літака Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн виробництва ДП "Антонов"(Київ).