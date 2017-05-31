Українську легкоатлетку дискваліфікували на вісім років за вживання допінгу

Раніше спортсменка вже відбула дев'ятимісячну дискваліфікацію за вживання допінгу

Українська легкоатлетка Наталія Лупу дискваліфікована на вісім років за використання допінгу.

Позитивною стала повторна допінг-проба Лупу у липні минулого року, повідомляє офіційний сайт Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Раніше спортсменка вже відбула дев'ятимісячну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Тоді Федерація легкої атлетики України повідомляла, що в організмі атлетки виявили мельдоній.

Лупу дискваліфікована на вісім років — до 26 грудня 2024 року, оскільки це друге порушення антидопінгових правил в її кар'єрі.

Відзначимо, що у 2013 році Наталія Лупу стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні в бігу на дистанції 800 метрів. На чемпіонаті світу 2012 року в Стамбулі вона виборола срібло, а на чемпіонаті Європи в в Празі у 2015 році – бронзу.

Нагадаємо, що в результаті перевірки допінг-проб Олімпіади-2008 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив українського борця Василя Федоришина срібла Ігор в Пекіні у ваговій категорії до 60 кг.