Українську легкоатлетку дискваліфікували на вісім років за вживання допінгу
Позитивною стала повторна допінг-проба Лупу у липні минулого року, повідомляє офіційний сайт Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).
Раніше спортсменка вже відбула дев'ятимісячну дискваліфікацію за вживання допінгу.
Тоді Федерація легкої атлетики України повідомляла, що в організмі атлетки виявили мельдоній.
Лупу дискваліфікована на вісім років — до 26 грудня 2024 року, оскільки це друге порушення антидопінгових правил в її кар'єрі.
Відзначимо, що у 2013 році Наталія Лупу стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні в бігу на дистанції 800 метрів. На чемпіонаті світу 2012 року в Стамбулі вона виборола срібло, а на чемпіонаті Європи в в Празі у 2015 році – бронзу.
Нагадаємо, що в результаті перевірки допінг-проб Олімпіади-2008 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив українського борця Василя Федоришина срібла Ігор в Пекіні у ваговій категорії до 60 кг.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків