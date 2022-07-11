Нова "Мрія" вже в процесі будівництва – гендиректор "Антонова"

Державне підприємство "Антонов" займається будівництвом другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був зруйнований окупантами у Гостомелі.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов, посилаючись на публікацію видання Bild.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", – розказав Гаврилов.

Він зазначив, що друга "Мрія" готова вже на 30%. Вартість робіт оцінюється в 500 млн євро, а зібрати гроші на це допомагає міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов".

Раніше повідомлялось, що у США здійснили успішний запуск ракети-носія з українськими комплектуючими.