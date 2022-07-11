НОВИНИДержавне підприємство "Антонов" займається будівництвом другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був зруйнований окупантами у Гостомелі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нова "Мрія" вже в процесі будівництва – гендиректор "Антонова"
Фото: facebook.com/antonov.company.ua
Про це повідомив генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов, посилаючись на публікацію видання Bild.
"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", – розказав Гаврилов.
Він зазначив, що друга "Мрія" готова вже на 30%. Вартість робіт оцінюється в 500 млн євро, а зібрати гроші на це допомагає міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов".
Раніше повідомлялось, що у США здійснили успішний запуск ракети-носія з українськими комплектуючими.
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07 11 2022 21:19 МЕДІА
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