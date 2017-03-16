Українську мультстрічку "Мавку" визнали найкращою на великому форумі в Європі
Мультфільм став кращим серед проектів Cartoon Movie. Форум Cartoon Movie - це бізнес-майданчик для найбільших виробників, мовних компаній і профільних ЗМІ, учасники якої можуть особисто представити свої проекти і знайти міжнародних партнерів для копродакшена. Про це повідомляє "КНК.Медиа".
У традиційному анкетуванні форуму багато учасники назвали пітч "Мавки" кращим з 50 представлених проектів. Продюсери отримали відгуки великих гравців анімаційного ринку - The Walt Disney Company, Annecy International Animated Film Festival, CANAL+, TF1 International, Super RTL і безлічі інших, які відзначили унікальність головної героїні, висока якість візуальних матеріалів і величезний міжнародний потенціал проекту.
Експерти назвали "Мавку" найяскравішою подією форуму та за результатами пітчингу мультфільму почалися переговори про копродукції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків