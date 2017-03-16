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Українську мультстрічку "Мавку" визнали найкращою на великому форумі в Європі

"Мавка" стала найяскравішою подією форуму
На найбільшому анімаційному форумі Європи, де Україна була представлена вперше, продюсери FILM.UA Group і Animagrad успішно провели перший міжнародний пітчинг проекту "Мавка. Лісова пісня".
Українську мультстрічку "Мавку" визнали найкращою на великому форумі в Європі Постер мультфільму

Мультфільм став кращим серед проектів Cartoon Movie. Форум Cartoon Movie - це бізнес-майданчик для найбільших виробників, мовних компаній і профільних ЗМІ, учасники якої можуть особисто представити свої проекти і знайти міжнародних партнерів для копродакшена. Про це повідомляє "КНК.Медиа".

У традиційному анкетуванні форуму багато учасники назвали пітч "Мавки" кращим з 50 представлених проектів. Продюсери отримали відгуки великих гравців анімаційного ринку - The Walt Disney Company, Annecy International Animated Film Festival, CANAL+, TF1 International, Super RTL і безлічі інших, які відзначили унікальність головної героїні, висока якість візуальних матеріалів і величезний міжнародний потенціал проекту.

Експерти назвали "Мавку" найяскравішою подією форуму та за результатами пітчингу мультфільму почалися переговори про копродукції.

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16 03 2017 16:18
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