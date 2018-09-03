Українську продукцію спробують вивести з-під дії нових спецмит США
"Віримо, що українська продукція, для якої ринок США є традиційним, не є загрозою нацбезпеці США", - написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - торговий представник України Наталія Микольська.
За її словами, з цього питання Мінекономрозвитку України перебуває в постійному діалозі з урядом США.
"Ми перебуваємо у постійному діалозі з урядом США і працюємо з українськими виробниками з цього питання. Тому більше інформації в понеділок ", - зазначила вона.
Нагадаємо, Дональд Трамп 8 березня підписав розпорядження про введення 25 відсотків мита на ввезення сталі і 10 відсотків - на ввезення алюмінію.
Як відомо, 1 березня президент США Дональд Трамп заявив про наміри запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно, керуючись міркуваннями національної безпеки.
У Єврокомісії висловили сподівання, що адміністрація США все ж візьме до уваги, що ЄС є ключовим партнером Сполучених Штатів у сфері безпеки, і не запроваджуватиме мита на сталь і алюміній з ЄС.
Раніше експерти заявляли, що нові заходи можуть призвести до торгової війни низки країн проти США. Збитків зазнають виробники Китаю, Європейського Союзу, Туреччини, Південної Кореї і Японії.
Також у відповідь на таке рішення ЄС анонсував введення мита на ввезені зі США цитрусові, тютюн і віскі. Генеральний директор Світової організації торгівлі Роберту Азеведу попередив, що це рішення США може спровокувати глобальну торговельну війну.
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