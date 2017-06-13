Українську спортсменку Шумкіну дискваліфікували на три роки за допінг - ЗМІ

Українку Олену Шумкіну, яка виступає в спортивній ходьбі, відсторонили від виступів на три роки за допінг.

У Федерації легкої атлетики України заявили про те, що підозри викликали дані біометричного паспорта спортсменки. У крові Шумкіної виявили сліди наркотичної речовини.

Починаючи з травня 2011 року, анульовано всі результати легкоатлетки, включаючи три чемпіонати світу, а також Олімпіаду 2012 року. Їй вдалося зберегти свої головні медалі, - повідомляє AP.

До 2010 року Шумкина виступала за Росію, де тренувалася під керівництвом Віктора Чегіна, якого раніше дискваліфікували за звинуваченням в порушенні допінгових правил. Також відсторонені від виступів більше 20 спортсменів, яких той тренував.

У травні українська легкоатлетка Олена Антонова отримала срібло Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні у метанні молота після дискваліфікації кубинки Яреліс Барріос.

Раніше українська легкоатлетка Наталія Лупу була дискваліфікована на вісім років за використання допінгу.