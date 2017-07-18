Українських льотчиків нагородили за кращий пілотаж на міжнародному авіашоу в Британії

Цього року українські льотчики збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на малих та гранично малих висотах

Військові льотчики 831 бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" ПС ЗСУ стали переможцями в номінації "Кращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО" на міжнародному авіаційному показі "The Royal International Air Tattoo — 2017", який проходив з 14 по 16 липня 2017 року у Великій Британії.

Україна була представлена двома літаками-винищувачами Су-27 (на статичному та динамічному показах) та військово-транспортним літаком Іл-76 ПС ЗСУ.

Цього року українські льотчики збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на малих та гранично малих висотах. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.



Фото: mil.gov.ua

Зазначається, що програма була складена таким чином, щоб під час виступу показати можливості літака-винищувача.

Фото: mil.gov.ua Демонстраційна програма була відпрацьована у чотирьох варіантах. Програму на Су-27 виконував заступник командира 831 бригади тактичної авіації з льотної підготовки полковник Олександр Оксанченко. Українські військові виконували свою програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних для авіапоказів.

"The Royal International Air Tattoo" - міжнародний авіаційний показ бойової авіаційної техніки, що проводиться Благодійним фондом Королівських ВПС Великобританії щорічно в треті вихідні липня на авіабазі Фейфорд графства Глостершир в Англії. Є одним з найбільших відвідуваних у світі показів авіатехніки.