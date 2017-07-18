Українських льотчиків нагородили за кращий пілотаж на міжнародному авіашоу в Британії
Україна була представлена двома літаками-винищувачами Су-27 (на статичному та динамічному показах) та військово-транспортним літаком Іл-76 ПС ЗСУ.
Цього року українські льотчики збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на малих та гранично малих висотах. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.
Фото: mil.gov.ua
Зазначається, що програма була складена таким чином, щоб під час виступу показати можливості літака-винищувача.
Фото: mil.gov.ua
Демонстраційна програма була відпрацьована у чотирьох варіантах.
Програму на Су-27 виконував заступник командира 831 бригади тактичної авіації з льотної підготовки полковник Олександр Оксанченко.
Українські військові виконували свою програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних для авіапоказів.
"The Royal International Air Tattoo" - міжнародний авіаційний показ бойової авіаційної техніки, що проводиться Благодійним фондом Королівських ВПС Великобританії щорічно в треті вихідні липня на авіабазі Фейфорд графства Глостершир в Англії. Є одним з найбільших відвідуваних у світі показів авіатехніки.
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