Українських моряків із захопленого в Середземному морі судна звільнили, - МЗС

Українські моряки з лівійського судна Nivin, захопленого раніше в Середземному морі нелегальними мігрантами, звільнені і перебувають у безпеці.

"Судно Nivin (порт Місрата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, в тому числі трьох громадян України. Українські моряки — в безпеці", — зазначили в МЗС, інформує Hromadske.

18 листопада група мігрантів, врятованих в Середземному морі, захопила торгове судно Nivin з українськими моряками на борту.

Усього на борту судна перебували близько 100 мігрантів, яких урятували з судна, що дрейфувало в Середземному морі. Бунтівники взяли в заручники кількох моряків і вимагали від капітана взяти курс на Італію.

Нагадаємо, за кордоном у в'язницях перебувають майже 300 українських моряків. Судна з українцями на борту затримували в портах Греції, Італії, Франції, Іспанії, Лівії та Нігерії.