Українських моряків із захопленого в Середземному морі судна звільнили, - МЗС
"Судно Nivin (порт Місрата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, в тому числі трьох громадян України. Українські моряки — в безпеці", — зазначили в МЗС, інформує Hromadske.
18 листопада група мігрантів, врятованих в Середземному морі, захопила торгове судно Nivin з українськими моряками на борту.
Усього на борту судна перебували близько 100 мігрантів, яких урятували з судна, що дрейфувало в Середземному морі. Бунтівники взяли в заручники кількох моряків і вимагали від капітана взяти курс на Італію.
Нагадаємо, за кордоном у в'язницях перебувають майже 300 українських моряків. Судна з українцями на борту затримували в портах Греції, Італії, Франції, Іспанії, Лівії та Нігерії.
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