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Українських моряків із захопленого в Середземному морі судна звільнили, - МЗС

Завтра, 21 листопада, судно продожить маршрут за запланованим курсом
Українські моряки з лівійського судна Nivin, захопленого раніше в Середземному морі нелегальними мігрантами, звільнені і перебувають у безпеці.
Українських моряків із захопленого в Середземному морі судна звільнили, - МЗС Фото: Reuters

"Судно Nivin (порт Місрата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, в тому числі трьох громадян України. Українські моряки — в безпеці", — зазначили в МЗС, інформує Hromadske.

18 листопада група мігрантів, врятованих в Середземному морі, захопила торгове судно Nivin з українськими моряками на борту.

Усього на борту судна перебували близько 100 мігрантів, яких урятували з судна, що дрейфувало в Середземному морі. Бунтівники взяли в заручники кількох моряків і вимагали від капітана взяти курс на Італію.

Нагадаємо, за кордоном у в'язницях перебувають майже 300 українських моряків. Судна з українцями на борту затримували в портах Греції, Італії, Франції, Іспанії, Лівії та Нігерії.

 
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20 11 2018 16:58
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