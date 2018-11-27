Українських моряків, захоплених у Керченській протоці, везуть на "суд" до Сімферополя, - Чубаров

Захоплених під час російського збройного нападу на корабельну групу ВМС ЗС України моряків перевозять на "суд" до Сімферополя в окупованому Криму.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

"Українських моряків із захоплених російськими окупантами українських суден уже доправляють до Київського районного "суду" міста Сімферополя (вул. Воровського, 16)", - зазначив він.

Цю інформацію також підтверджує Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні в Сімферополі буде "суд" над моряками, вирішується запобіжний захід. Машина з моряками проїхала по трасі до Сімферополя. 1-а машина супроводу з мигалкою, друга - камаз з будкою вікна заґратовані, мікроавтобус і машина супроводження з мигалкою", - зазначила вона на своїй сторінці у Facebook з посиланням на власні джерела в Криму.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.