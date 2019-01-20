Українських послів немає в дев'яти країнах

Україна не має послів в дев'яти іноземних державах.

"Станом на сьогодні дев'ять посольств України очолюються тимчасовими повіреними", - йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит "Українських Новин".

Зокрема ще з 2009 року Україна не має посла в Ефіопії, з 2014 - на Кубі і в Чорногорії, з 2015 - в Ірландії. Два роки не призначаються посли в Латвії та Хорватії. Восени 2018 року звільнилися вакансії послів у Таджикистані і Азербайджані.

Також в України немає посла в Росії з грудня 2015 року, проте його призначення і не планується.

Посли в іноземних державах призначаються і звільняються Президентом за поданням міністра закордонних справ, а відповідні укази глави держави скріплюються підписами прем'єр-міністра і міністра закордонних справ.

На питання про те, чи вносив міністр закордонних справ Павло Клімкін Президенту Петру Порошенку подання на призначення послів у вищезгаданих країнах, МЗС не відповіло.

При цьому зовнішньополітичне відомство відзначило, що на всі вакансії, крім посла в РФ, підбираються кандидатури, узгоджуються з Президентом, очікуються агремани приймаючої сторони або ж готуються укази глави держави. У МЗС також додали, що на цей час очікуються агремани для кількох послів.