Українських працівників у Польщі через незнання польської мови вдягають у синьо-жовту форму

У Польщі на виробничих потужностях міжнародної компанії Lindab, розташованих під Варшавою, українцям видають уніформу іншого кольору, ніж полякам.

Місцевий підприємець пояснив свій винахід тим, що колір вказує на ступінь володіння польською мовою, однак об’єднання Nigdy więcej ("Ніколи більше") твердить про порушення.

Як пише Gazeta Wyborcza, на підприємстві, яке виробляє дахи та ринви, працює 200 осіб, з яких 40 українці. Підприємство розташоване в селищі Вєрухово, що під Варшавою.

Всі працівники носять блакитні штани та футболки різних кольорів – залежно від посади. Так, бригадир носить червону, механік зелену футболку. Українцям ж видають жовті та помаранчеві: жовті призначені для осіб, які не знають польської мови, а помаранчеві – для тих, хто володіє польською або ж англійською.

Товариство "Ніколи більше" має застереження до такого кольорового поділу. Анна Татар вказує на те, що така система відбирає працівників з погляду на походження. На думку представниці антирасистської громадської організації, в цьому випадку поляки мають футболки зважаючи на характер роботи, яку вони виконують, а українці – з огляду на національність.

"Це принизлива практика вказування пальцем", – вважає Анна Татар.

Між тим, працедавець вважає, що прив’язка кольору футболки до знання мови має виключно позитивні наслідки. За його словами, йдеться про спрощення контакту.

"Наприклад, якщо бригадир має намір щось пояснити українцеві, котрий не знає польської, то може попросити допомогти його співвітчизника в помаранчевій футболці", – пояснив роботодавець і запевнив, що працівників з України сприймають на рівні з поляками, коли мова йде про винагороду, премії або святкові бонуси.

Декан факультету Права та Соціальної комунікації вроцлавської філії Університету SPWP професорка Моніка Левандовіч-Мачніковська, до якої журналісти звернулися за коментарем, не змогла однозначно оцінити ситуацію. На її переконання, якщо працівники з України отримують таку саму зарплатню як і поляки та працюють на основі аналогічних трудових договорів, то немає жодної дискримінації з огляду на основи трудового права. Інша справа, коли поведінка роботодавця порушує гідність та інші особисті права працівників.

Нагадаємо, в Польщі зростає кількість шлюбів між поляками і українками. За даними статистичного управління в Любліні, за останні кілька років кількість таких шлюбів зросла удвічі.

Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що українці, які працюють у Польщі, рятують конкурентоспроможність економіки цієї країни.