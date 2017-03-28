Українських прикордонників перевірятимуть на поліграфі

У зв'язку з цим у Державній прикордонній службі буде створений відповідний підрозділ, який займатиметься перевіркою

Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомив, що наразі нових прикордонників будуть перевіряти не лише на розумові та фізичні дані, а й на поліграфі на їх доброчесність.

"Чотири прилади поліграфа, які надало нам посольство США, є дуже важливими. Бо це перевірка не лише на фізичні дані прикордонників та на IQ, а й на доброчесність", - розповів Назаренко в ході брифінгу у Борисполі, повідомляє "Укрінформ".

Він зауважив, що тепер кожного прикордонника будуть перевіряти на доброчесність. У зв'язку з цим у Державній прикордонній службі буде створений відповідний підрозділ, який займатиметься перевіркою.

Назаренко повідомив, що за програмою "Нове обличчя кордону" буде набиратися 800 осіб і 60% з них будуть цивільними.

За словами голови ДПСУ, мінімальна зарплата прикордонників в рамках цього проекту - від 9 тисяч гривень.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба сьогодні, 28 березня, розпочала черговий масштабний набір у рамках пілотного проекту "Нове обличчя кордону".