Українських прикордонників перевірятимуть на поліграфі
"Чотири прилади поліграфа, які надало нам посольство США, є дуже важливими. Бо це перевірка не лише на фізичні дані прикордонників та на IQ, а й на доброчесність", - розповів Назаренко в ході брифінгу у Борисполі, повідомляє "Укрінформ".
Він зауважив, що тепер кожного прикордонника будуть перевіряти на доброчесність. У зв'язку з цим у Державній прикордонній службі буде створений відповідний підрозділ, який займатиметься перевіркою.
Назаренко повідомив, що за програмою "Нове обличчя кордону" буде набиратися 800 осіб і 60% з них будуть цивільними.
За словами голови ДПСУ, мінімальна зарплата прикордонників в рамках цього проекту - від 9 тисяч гривень.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба сьогодні, 28 березня, розпочала черговий масштабний набір у рамках пілотного проекту "Нове обличчя кордону".
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