Українських прикордонників в Росії арештували на два місяці, - Слободян

У Росії суд заарештував на два місяці двох українських прикордонників, затриманих 4 жовтня російськими силовиками.

"Російський прикордонник, який прийшов на зустріч, заявив, що він не уповноважений відповідати на питання і тільки вручив російську версію протоколу про зустріч. Документ формально-сухий і не містить відповідей на питання, які цікавлять українську сторону. Українські прикордонники письмово висловили своє заперечення в зв'язку з порушенням російської прикордонною службою протокольних домовленостей і відверто цинічною позицією", - повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

У той же час, повідомив він, обставини затримання двох офіцерів російськими прикордонниками потроху вдається з'ясувати.

"По-перше, за оперативною інформацією в РФ щодо українських прикордонників вже відбувся суд. При цьому, розгляд відбувався за двома статтями: по незаконному перетинанню кордону і ... злісній непокорі працівникам правоохоронного органу. Рішення суду - 2 місяці під вартою", - написав представник ДПСУ.

На думку Слободяна, ці обставини наштовхують на думку про те, що українські військовослужбовці були захоплені силою, а той факт, що до них кілька днів тому не пустили українського консула, тільки підтверджує це.

"Швидше за все, на офіцерів чиниться психологічний тиск і не виключено, що у них на тілі є видимі ознаки фізичної боротьби на кордоні", - написав речник Держприкордонслужби.

Ще одним аргументом на користь цієї версії, за словами Слободяна, є те, що при огляді лінії кордону, в місці передбачуваної "зустрічі" українських прикордонників були виявлені сліди розташування двох груп, "які, швидше за все, і захоплювали наших офіцерів".

Держприкордонслужба спільно з МЗС буде продовжувати вимагати від російської сторони видачі українських прикордонників, зазначив Слободян.

Нагадаємо, що 4 жовтня Державна прикордонна служба України повідомила про розшук двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону з Російською Федерацією в Сумській області. За даними ДПСУ, зв'язок з військовослужбовцями обірвався ще о 20:00 напередодні.

Російська сторона підтвердила затримання двох українських прикордонників.

6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.