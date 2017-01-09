Українських туристів IdrisKa tour, які застрягли в Іспанії, повернуть додому

Український консул оперативно встановив контакт з туроператором і авіаперевізником

Українських туристів оператора IdrisKa tour, які через фінансові проблеми компанії застрягли в Малазі і Тенеріфе, повернуть додому.

Про це заявив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, повідомляє "Укрінформ".

"О 8.30 літак вилетів з Тенеріфе, о 9 годині він мав здійснити посадку в Малазі, щоб забрати решту групи українців. Інша частина туристів, які є клієнтами цього ж туроператора, має вилетіти аналогічним чартерним рейсом 2 вересня", – сказав представник МЗС.

Кирилич відзначив, що український консул оперативно встановив контакт з туроператором і авіаперевізником.

"Обидві сторони погодили суперечливі питання, і на цей момент ситуація врегульовується", – зазначив представник МЗС.

Як відомо, 31 серпня сотні українських туристів не змогли вилетіти чартерним рейсом туроператора IdrisKa tour на Тенеріфе та Аліканте з аеропорту "Київ" (Жуляни), оскільки туристична компанія не оплатила рейси.