Українських туристів IdrisKa tour, які застрягли в Іспанії, повернуть додому
Про це заявив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, повідомляє "Укрінформ".
"О 8.30 літак вилетів з Тенеріфе, о 9 годині він мав здійснити посадку в Малазі, щоб забрати решту групи українців. Інша частина туристів, які є клієнтами цього ж туроператора, має вилетіти аналогічним чартерним рейсом 2 вересня", – сказав представник МЗС.
Кирилич відзначив, що український консул оперативно встановив контакт з туроператором і авіаперевізником.
"Обидві сторони погодили суперечливі питання, і на цей момент ситуація врегульовується", – зазначив представник МЗС.
Як відомо, 31 серпня сотні українських туристів не змогли вилетіти чартерним рейсом туроператора IdrisKa tour на Тенеріфе та Аліканте з аеропорту "Київ" (Жуляни), оскільки туристична компанія не оплатила рейси.
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