Українським аграріям доручать засіяти тюремні землі

Сьогодні в підпорядкуванні пенітенціарної служби є близько 39 тис. га землі різної якості в різних регіонах України

Міністерство юстиції планує передавати землі установ пенітенціарної системи в довгострокову оренду стратегічним аграрним підприємствам, а отримані кошти направляти в модернізацію системи.

"Господарство пенітенціарної системи України доволі велике. Проте здобутки 25-річного існування системи є досить негативними. Далеко від Радянського Союзу ми не поїхали окрім того, що деякі керівники підприємств, які існують на установах виконання покарання, стали такими собі горе-бізнесменами, які працюють на себе і проводять різні оборудки", - заявив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов в ефірі телеканалу Zik.

За його словами, сьогодні в підпорядкуванні пенітенціарної служби є близько 39 тис. га землі різної якості в різних регіонах України.

"Є певна ідея, яку ми неодноразово обговорювали з міністром юстиції Павлом Петренком. Якщо уряд схвалить нашу концепцію, то ми плануємо віддати землі в довготермінову оренду, приблизно на 5-10 років, стратегічним аграрним підприємствам, які знають як якісно обробляти землю та отримати з неї результат. Натомість отримані кошти направляти в систему і використовувати для модернізації", - відмітив Чернишов.

Щодо ж до підприємств, додає Чернишов, то наразі в системі працює понад сотня установ, більшість із яких, на жаль, є збиткові.

Нагадаємо, держава готується збільшувати дотації фермерам. Бюджетна резолюція передбачає виділення із загального фонду бюджету на підтримку агропромислового комплексу у 2018 році 6 млрд грн, а у 2018 році 8 млрд грн.