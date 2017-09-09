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Українським бійцям на передовій платитимуть додатково 10 тис грн

Зокрема підрозділи почали отримувати сучасну бойову техніку
Президент України Петро Порошенко анонсував, що українські військові на передовій отримуватимуть доплату 10 тисяч гривень до своєї зарплатні.
Українським бійцям на передовій платитимуть додатково 10 тис грн Фото: Міноборони України

"Значно підвищена грошова доплата за перебування в зоні антитерористичної операції. Підвищення за моїм наказом було зроблено в серпні поточного року, і вже на першій лінії український воїн отримає 10 тис. грн доплати", - заявив Петро Порошенко під час відвідування військової частини Нацгвардії на Вінниччині, пише "Інтерфакс-Україна".

Крім того, він зазначив, що на сьогодні значно покращився матеріально-технічний стан забезпечення армії та Національної гвардії. Так, до підрозділів почала надходити сучасна бойова техніка і озброєння.

Нагадаємо, до кінця вересня українські військові, які виконують бойові завдання в зоні АТО, будуть забезпечені новою зимовою формою. Форма відповідає вимогам стандарту НАТО 2333.

Загалом пошили понад 100 тисяч комплектів. В першу чергу їх відправлять військовим на Донбас.

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09 09 2017 14:06
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