Українським бійцям на передовій платитимуть додатково 10 тис грн
"Значно підвищена грошова доплата за перебування в зоні антитерористичної операції. Підвищення за моїм наказом було зроблено в серпні поточного року, і вже на першій лінії український воїн отримає 10 тис. грн доплати", - заявив Петро Порошенко під час відвідування військової частини Нацгвардії на Вінниччині, пише "Інтерфакс-Україна".
Крім того, він зазначив, що на сьогодні значно покращився матеріально-технічний стан забезпечення армії та Національної гвардії. Так, до підрозділів почала надходити сучасна бойова техніка і озброєння.
Нагадаємо, до кінця вересня українські військові, які виконують бойові завдання в зоні АТО, будуть забезпечені новою зимовою формою. Форма відповідає вимогам стандарту НАТО 2333.
Загалом пошили понад 100 тисяч комплектів. В першу чергу їх відправлять військовим на Донбас.
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