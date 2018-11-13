Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Українським компаніям, які потрапили під російські санкції, не заборонено поставляти товари в РФ

Обмеження стосуються лише фінансових взаємовідносин
Обмежувальні заходи Російської Федерації щодо України, ухвалені на початку листопада, не запроваджують прямої заборони на постачання товарів.
Українським компаніям, які потрапили під російські санкції, не заборонено поставляти товари в РФ Фото: google.com

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело у фінансово-економічному блоці російського уряду.

"Постанова уряду від 1 листопада стосується лише фінансових взаємин і не запроваджує заборону на торгові угоди із залученням третіх сторін", – заявив співрозмовник агентства.

Таким чином, фізичне постачання в Росію продукції, виробленої цими українськими компаніями, може здійснюватися і зараз, якщо сторони використовують модель розрахунків, яка не порушує режим обмежень.

Нагадаємо, 1 листопада прем'єр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про запровадження спеціальних економічних заходів щодо 322 фізичних і 68 юридичних осіб України. Вони передбачають заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна цих осіб на території РФ, а також заборону на виведення капіталу за межі Росії.

Санкції поширюються, зокрема, на суддів Конституційного суду України, депутатів Верховної ради 8-го скликання, великих українських підприємців, чиновників адміністрації президента України, керівників виконавчої влади України та великих українських компаній. Юридичні особи, які підпадають під санкції, контролюються найбільшими бізнесменами України.

Як підкреслювалося в супровідному листі до постанови, уряд РФ залишає за собою право скасувати заходи "в разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2018 22:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку

Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.