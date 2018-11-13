Українським компаніям, які потрапили під російські санкції, не заборонено поставляти товари в РФ
Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерело у фінансово-економічному блоці російського уряду.
"Постанова уряду від 1 листопада стосується лише фінансових взаємин і не запроваджує заборону на торгові угоди із залученням третіх сторін", – заявив співрозмовник агентства.
Таким чином, фізичне постачання в Росію продукції, виробленої цими українськими компаніями, може здійснюватися і зараз, якщо сторони використовують модель розрахунків, яка не порушує режим обмежень.
Нагадаємо, 1 листопада прем'єр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про запровадження спеціальних економічних заходів щодо 322 фізичних і 68 юридичних осіб України. Вони передбачають заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна цих осіб на території РФ, а також заборону на виведення капіталу за межі Росії.
Санкції поширюються, зокрема, на суддів Конституційного суду України, депутатів Верховної ради 8-го скликання, великих українських підприємців, чиновників адміністрації президента України, керівників виконавчої влади України та великих українських компаній. Юридичні особи, які підпадають під санкції, контролюються найбільшими бізнесменами України.
Як підкреслювалося в супровідному листі до постанови, уряд РФ залишає за собою право скасувати заходи "в разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб".
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