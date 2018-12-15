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Українським консулам не дали конфіденційно поспілкуватися з моряками, - Полозов

"Морякам передали позицію їхньої країни і розповіли, що за них борються"
Адвокат Микола Полозов заявив, що усіх українських моряків у Лефортово в Москві відвідали українські консули, проте спілкування їх не було конфіденційним.
Українським консулам не дали конфіденційно поспілкуватися з моряками, - Полозов Фото: 112.ua

"На жаль, спілкування з консулами проходить не конфіденційно, воно йде на загальних підставах, і ця розмова контролюється. Але, тим не менш, морякам передали позицію їхньої країни і розповіли, що за них борються", – сказав адвокат, повідомляє "Укрінформ".

Полозов також повідомив, що поранених моряків у "Матросской тишине" відвідали 12 грудня їхні адвокати і з ними вдалося поспілкуватися конфіденційно.

"Усі моряки, з якими проводилися слідчі дії, заявили, що вони є військовополоненими. Зокрема, Роман Мокряк заявив, що, оскільки він є командиром катера «Бердянськ» і разом зі своїми підлеглими є військовополоненим, то він не буде давати жодних свідчень, доки його підлеглі не будуть звільнені, бо вони виконували його накази. Самі слідчі дії поки такі: слідчий знайомить моряків з постановами про призначення кількох технічних експертиз і проводить невеликий допит, в ході якого моряки і заявляють, що вони – військовополонені, а не кримінальні злочинці, якими їх намагається представити російська влада", – розповів Полозов.

За словами Полозова, зараз головне завдання групи захисників українських моряків - домогтися зустрічі кожного адвоката зі своїм підзахисним. "Лефортово" є дуже "закритим закладом" і там все влаштовано так, що адвокатам дуже важко виконувати свої обов’язки. Наприклад, у "Лефортово" незаконно вимагають від адвокатів отримати дозвіл від слідчого на перше відвідування підзахисного в ізоляторі. Крім того, адвокати вимушені зустрічатися із заарештованими в кабінетах слідчих.

Створюється штучна черга, тому за день у СІЗО можуть потрапити не більше п'яти-шести адвокатів.

"Час для конфіденційного спілкування надається не в слідчому кабінеті ізолятора, а в кабінеті слідчого в Слідчому управлінні ФСБ, яке впритул примикає до "Лефортово", і куди виводять ув'язнених. У такому режимі це все ще буде, як мінімум, наступного тижня і, можливо, до 25 грудня. Ми розраховуємо на те, що всі адвокати побачать своїх підзахисних до Нового року", – сподівається Полозов

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины". 

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

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15 12 2018 22:18
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