"Тим, кого утримують в окупованих Криму і на Донбасі, спробуємо передати через МКЧХ чи ОБСЄ",

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко повідомила, що українським політв'язням і військовополоненим у Росії направили 48 листів підтримки.

"Ми написали й направили 48 листів підтримки нашим політв'язням і військовополоненим у тюрми РФ. Звичайно, заручників Кремля набагато більше. Але поштою, офіційно можна направити лише в тюрми РФ. Тим, кого утримують в окупованих Криму і на Донбасі, спробуємо передати через МКЧХ чи ОБСЄ", - зазначила вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ірина Геращенко також закликала писати "листи нашим" і продублювала на сторінці в соцмережі адреси в'язниць РФ, де перебувають українські політв'язні та військовополонені. "Писати потрібно російською", - зазначила вона.

Так, написати листи політв‘язням і військовополоненим можна за наступними поштовими адресами:

Выговский Валентин Петрович, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области, д. Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, 613035, Российская Федерация;

Кольченко Александр Александрович, ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, ул. Кемеровская 20, г. Копейск, Челябинская область, 455612, Российская Федерация;

Карпюк Николай Андронович, ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области, ул. Большая Нижегородская 67, г. Владимир, 600020, Российская Федерация;

Сизонович Алексей Иванович, ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области, рабочий поселок Маркова, а/я 81, Иркутский район, Иркутская область, 664528, Российская Федерация;

Шур Виктор Валентинович, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, ул. Комарова, д. 30, г. Брянск, 241021, Российская Федерация;

Коломиец Андрей Владимирович, ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю, ул. Калинина 58, г. Краснодар, Краснодарский край, 350039, Российская Федерация;

Руслан Зейтуллаев, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан, станция Южный, г. Салават, Республика Башкортостан, 453256, Российская Федерация;

Ферат Сайфуллаев, ФКУ ИК-17 УФСИН России по Кировской области, ул. Трудовых резервов, д. 125, г. Омутнинск, Кировская область, 612740, Российская Федерация;

Нури Примов, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, ул. Ясная 3, пос. Ясный, Республика Марий Эл, 425408, Российская Федерация;

Чирний Алексей Владимирович, ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области, ул. Максима Горького, д. 356, г. Батайск, Ростовская область, 346880, Российская Федерация;

Сенцов Олег Геннадьевич, ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, ул. Северная 33, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629400, Российская Федерация;

Литвинов Сергей Николаевич, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области, ул. Центральная 3, п. Уптар, г. Магадан, 685918, Российская Федерация;

Гриб Павел Игоревич, ФКУ СИЗО-4 ФСИН России по Ростовской области, ул. Большая Садовая, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082, Российская Федерация;

Сущенко Роман Владимирович, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области, д. Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, 613035, Российская Федерация;

Клых Станислав Романович, ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области, ул. Северная 1, г. Верхнеуральск, 457670, Российская Федерация;

Ваитов Рустем, ФК ИК-1 УФСИН России по Курганской области, ул. Часовая 2-я, 40, г. Курган, 640008, Российская Федерация;

Панов Евгений Александрович, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, ул. Матросская тишина, д. 18, г. Москва, 107076, Российская Федерация;

Абильтаров Рустем Сейранович, Абсеитов Зеври Сердарович, Мамутов Энвер Шевкетович, Меметов Ремзи Шевкаевич, - ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, ул. Максима Горького 219, г. Ростов-на-Дону, 344022, Российская Федерация;

Присич Владимир Сергеевич, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республики, ул. Д.А.Мизиева, 1, п. Каменка, Чегемский район, 361424, Российская Федерация;

Кияшко Игорь Петрович, ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области, проспект Гагарина, д. 26А, г. Нижний Новгород, 603098, Российская Федерация;

Лимешко Геннадий Геннадиевич, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю, ул. Тивилева,2, х. Дыдымкин, Курский р-н, Ставропольский край, 357873, Российская Федерация.

Зокрема, листи Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці можна надсилати за адресою - ФКУ СИЗО-1 УФСИН России в г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 18, г. Москва, 107706, Российская Федерация;

Також листи можна відправити Юрію Без’язичному, Богдану Головашу, Денису Гриценку, Роману Мокряку, Богдану Небилиці, В'ячеславу Зінченку, Сергію Цибизову, Сергію Попову, Костишину Владиславу, Андрію Оприску, Андрій Драчу, Олегу Мельничуку, Михайлу Власюку, Віктору Безпальченку, Володимиру Терещенку, Євгенію Семидоцькому, Володимиру Лисовому, Андрію Шевченку, Володимиру Варимезу, Сергію Чулибі та Юрію Будзилу на адресу: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России в г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 5, г. Москва, 111020, Российская Федерация.