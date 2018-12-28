Українським політв'язням і військовополоненим у Росії направили 48 листів підтримки
"Ми написали й направили 48 листів підтримки нашим політв'язням і військовополоненим у тюрми РФ. Звичайно, заручників Кремля набагато більше. Але поштою, офіційно можна направити лише в тюрми РФ. Тим, кого утримують в окупованих Криму і на Донбасі, спробуємо передати через МКЧХ чи ОБСЄ", - зазначила вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Ірина Геращенко також закликала писати "листи нашим" і продублювала на сторінці в соцмережі адреси в'язниць РФ, де перебувають українські політв'язні та військовополонені. "Писати потрібно російською", - зазначила вона.
Так, написати листи політв‘язням і військовополоненим можна за наступними поштовими адресами:
- Выговский Валентин Петрович, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области, д. Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, 613035, Российская Федерация;
- Кольченко Александр Александрович, ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, ул. Кемеровская 20, г. Копейск, Челябинская область, 455612, Российская Федерация;
- Карпюк Николай Андронович, ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области, ул. Большая Нижегородская 67, г. Владимир, 600020, Российская Федерация;
- Сизонович Алексей Иванович, ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области, рабочий поселок Маркова, а/я 81, Иркутский район, Иркутская область, 664528, Российская Федерация;
- Шур Виктор Валентинович, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, ул. Комарова, д. 30, г. Брянск, 241021, Российская Федерация;
- Коломиец Андрей Владимирович, ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю, ул. Калинина 58, г. Краснодар, Краснодарский край, 350039, Российская Федерация;
- Руслан Зейтуллаев, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан, станция Южный, г. Салават, Республика Башкортостан, 453256, Российская Федерация;
- Ферат Сайфуллаев, ФКУ ИК-17 УФСИН России по Кировской области, ул. Трудовых резервов, д. 125, г. Омутнинск, Кировская область, 612740, Российская Федерация;
- Нури Примов, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, ул. Ясная 3, пос. Ясный, Республика Марий Эл, 425408, Российская Федерация;
- Чирний Алексей Владимирович, ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области, ул. Максима Горького, д. 356, г. Батайск, Ростовская область, 346880, Российская Федерация;
- Сенцов Олег Геннадьевич, ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, ул. Северная 33, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629400, Российская Федерация;
- Литвинов Сергей Николаевич, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Магаданской области, ул. Центральная 3, п. Уптар, г. Магадан, 685918, Российская Федерация;
- Гриб Павел Игоревич, ФКУ СИЗО-4 ФСИН России по Ростовской области, ул. Большая Садовая, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082, Российская Федерация;
- Сущенко Роман Владимирович, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области, д. Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, 613035, Российская Федерация;
- Клых Станислав Романович, ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области, ул. Северная 1, г. Верхнеуральск, 457670, Российская Федерация;
- Ваитов Рустем, ФК ИК-1 УФСИН России по Курганской области, ул. Часовая 2-я, 40, г. Курган, 640008, Российская Федерация;
- Панов Евгений Александрович, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, ул. Матросская тишина, д. 18, г. Москва, 107076, Российская Федерация;
- Абильтаров Рустем Сейранович, Абсеитов Зеври Сердарович, Мамутов Энвер Шевкетович, Меметов Ремзи Шевкаевич, - ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, ул. Максима Горького 219, г. Ростов-на-Дону, 344022, Российская Федерация;
- Присич Владимир Сергеевич, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республики, ул. Д.А.Мизиева, 1, п. Каменка, Чегемский район, 361424, Российская Федерация;
- Кияшко Игорь Петрович, ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области, проспект Гагарина, д. 26А, г. Нижний Новгород, 603098, Российская Федерация;
- Лимешко Геннадий Геннадиевич, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю, ул. Тивилева,2, х. Дыдымкин, Курский р-н, Ставропольский край, 357873, Российская Федерация.
- Зокрема, листи Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці можна надсилати за адресою - ФКУ СИЗО-1 УФСИН России в г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 18, г. Москва, 107706, Российская Федерация;
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