Українським військовим вдалося просунутися вперед, поліпшивши своє тактичне положення

Українські військові просунулися вперед на відстань близько 1,5 км в так звану "сіру зону", і обладнали нові позиції в районі Бахмутської траси, чим поліпшили своє тактичне положення.

Таким чином силам АТО вдалося трохи вирівняти лінію фронту.

Крім того, заняття пануючих висот дозволило краще контролювати противника і мати вигідні умови для оборони, - повідомили на сторінці 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади в Facebook.

"Просуванню вперед передували місяці кропіткої роботи розвідувальних підрозділів, які вивчали місцевість і поведінку супротивника, особливості мінування ворогом даної території, маршрути руху диверсійно-розвідувальних груп терористів", - розповіли військові.

Після проведення підготовчих заходів та розмінування, механізовані підрозділи 93-ї бригади вийшли вперед, в окремих випадках скоротивши відстань до позицій ворога до 200 метрів, та закріпилися.

При цьому зазначається, що територія, звільнена і взята під контроль військовослужбовцями 93-ї ОМБр, мінськими угодами мала бути передана під контроль України, що і було зроблено українськими воїнами в ході операції.

"Втрати серед особового складу з'єднання відсутні, незважаючи на те, що нові бойові позиції бригади постійно перебували і перебувають під вогнем артилерії (в окремих випадках - пропутінські сили навіть використовували 203 мм самохідні гаубиці 2С7 Піон), мінометів калібром 120 і 82 мм, гранатометів різних типів і систем стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.