Українським ВНЗ обмежать доступ до сайтів з доменами ".ru" і ".ру" Таке обмеження, відповідно до указу, має не допустити завдання "шкоди інтересам України в інформаційній безпеці"

Міністерство освіти і науки України доручило обмежити доступ до доменних зон ".ru" і ".ру" вищим навчальним закладам та іншим установам у своєму підпорядкуванні.

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Це доручення створено згідно з Доктриною інформаційної безпеки, затвердженої Указом президента №47 від 25.02.2017. Відповідно до указу, обмеження доступу до доменних зон ".ru" і ".ру" має не допустити завдання "шкоди інтересам України в інформаційній безпеці". Обмеження стосується усіх випадків, окрім виняткових ситуацій, коли доступ надається певному колу співробітників.

Скріншот За даними "Української правди життя", усі міністерства отримали відповідні доручення від Кабміну. МОН зобов'язали обмежити доступ до доменних зон ".ru" і ".ру" та використання російських поштових Mail.ru, Rambler та Yandex у робочих цілях резолюцією заступника держсекретаря КМУ Сергія Кушніра.

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