CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство освіти і науки України доручило обмежити доступ до доменних зон ".ru" і ".ру" вищим навчальним закладам та іншим установам у своєму підпорядкуванні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українським ВНЗ обмежать доступ до сайтів з доменами ".ru" і ".ру"
Таке обмеження, відповідно до указу, має не допустити завдання "шкоди інтересам України в інформаційній безпеці"
Фото: АР
Це доручення створено згідно з Доктриною інформаційної безпеки, затвердженої Указом президента №47 від 25.02.2017.
Відповідно до указу, обмеження доступу до доменних зон ".ru" і ".ру" має не допустити завдання "шкоди інтересам України в інформаційній безпеці".
Обмеження стосується усіх випадків, окрім виняткових ситуацій, коли доступ надається певному колу співробітників.
Скріншот
За даними "Української правди життя", усі міністерства отримали відповідні доручення від Кабміну.
МОН зобов'язали обмежити доступ до доменних зон ".ru" і ".ру" та використання російських поштових Mail.ru, Rambler та Yandex у робочих цілях резолюцією заступника держсекретаря КМУ Сергія Кушніра.
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29 12 2017 18:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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