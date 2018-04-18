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Український агрогігант задумався про будівництво вантажних морських суден

Також планується за рік побудувати спеціалізоване морське судно повною вантажопідйомністю 10 тис. т
Один з найбільших українських агрохолдингів Нібулон планує влітку 2018 року розпочати будівництво вантажних морських суден.
Український агрогігант задумався про будівництво вантажних морських суден Фото: EPA/UPG

Про це повідомив генеральний директор компанії Олексій Вадатурський в інтерв'ю виданню Порти України.

"На нашому суднобудівному заводі в березні цього року вперше спустили на воду суховантажне судно довжиною 100 м. А з літа, після завершення реконструкції заводських потужностей, ми отримаємо можливість будувати повнокомплектні вантажні морські судна довжиною 140 м", - розповів він.

Вадатурський зазначив, що компанія також планує за рік побудувати на заводі спеціалізоване морське судно з повною вантажопідйомністю 10 тис. т в якості перевантажувальної рейдової станції.

За його словами, судно буде оснащено двома кранами, які за добу зможуть перевалювати до 20 тис. т зерна. Термін його здачі - 1 липня 2019 року.

Раніше Вадатурський заявляв, що компанія планує виробляти власні пасажирські судна нового покоління на підводних крилах і невеликі пасажирські лайнери.

Також Нібулон з 2017 року почав річкові пасажирські перевезення в Херсонській та Миколаївській областях.

Нібулон є одним з найбільших операторів на зерновому ринку країни, створений в 1991 році. Має у своєму розпорядженні елеваторні потужності загальною місткістю близько 2 млн т, а також власним перевантажувальний термінал в Миколаєві потужністю 5 млн т.

Компанія має 11 річкових терміналів на Дніпрі та Південному Бузі, флот, що налічує 67 одиниць і Миколаївський суднобудівний завод.

Нібулон обробляє 83 тис. га. Компанія експортує сільгосппродукцію в більш ніж 60 країн світу. Щорічний обсяг експорту перевищує 4,5 млн т.

Нагадаємо, у 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 млрд грн.

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18 04 2018 20:39
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