Український агрогігант задумався про будівництво вантажних морських суден
Про це повідомив генеральний директор компанії Олексій Вадатурський в інтерв'ю виданню Порти України.
"На нашому суднобудівному заводі в березні цього року вперше спустили на воду суховантажне судно довжиною 100 м. А з літа, після завершення реконструкції заводських потужностей, ми отримаємо можливість будувати повнокомплектні вантажні морські судна довжиною 140 м", - розповів він.
Вадатурський зазначив, що компанія також планує за рік побудувати на заводі спеціалізоване морське судно з повною вантажопідйомністю 10 тис. т в якості перевантажувальної рейдової станції.
За його словами, судно буде оснащено двома кранами, які за добу зможуть перевалювати до 20 тис. т зерна. Термін його здачі - 1 липня 2019 року.
Раніше Вадатурський заявляв, що компанія планує виробляти власні пасажирські судна нового покоління на підводних крилах і невеликі пасажирські лайнери.
Також Нібулон з 2017 року почав річкові пасажирські перевезення в Херсонській та Миколаївській областях.
Нібулон є одним з найбільших операторів на зерновому ринку країни, створений в 1991 році. Має у своєму розпорядженні елеваторні потужності загальною місткістю близько 2 млн т, а також власним перевантажувальний термінал в Миколаєві потужністю 5 млн т.
Компанія має 11 річкових терміналів на Дніпрі та Південному Бузі, флот, що налічує 67 одиниць і Миколаївський суднобудівний завод.
Нібулон обробляє 83 тис. га. Компанія експортує сільгосппродукцію в більш ніж 60 країн світу. Щорічний обсяг експорту перевищує 4,5 млн т.
Нагадаємо, у 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 млрд грн.
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