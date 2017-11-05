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Український агрохолдинг відновлює річкові пасажирські перевезення

Нібулон відкриває водне пасажирське сполучення на півдні України
Один з найбільших українських агрохолдингів Нібулон починає річкові пасажирські перевезення в Херсонській та Миколаївській областях.
Український агрохолдинг відновлює річкові пасажирські перевезення Фото: nibulon.com

13 травня розпочнуться перевезення на Миколаївщині за напрямом Вознесенськ - Ковалівка - Нова Одеса - Миколаїв. Рейси планується виконувати по п'ятницях, суботах, неділях і понеділках.

Час у дорозі становитиме орієнтовно 1 година 50 хвилин, - повідомила прес-служба компанії.

А на Херсонщині річкові пасажирські перевезення розпочнуться вже 14 травня 2017 по маршруту Нова Каховка - Херсон - Гола Пристань. Рейси планується виконувати щодня. Тривалість рейсу складе близько 1,5 годин.

Орієнтовно з 1 червня 2017 компанія Нібулон планує виконувати і щодобові рейси за маршрутом Миколаїв - Кінбурнська коса - Очаків.

Нагадаємо, переправа Орловка-Ісакча, яка з'єднає Румунію і Україну через річку Дунай, буде введена в експлуатацію в жовтні 2017 року згідно з оцінкою за песимістичним сценарієм розвитку.

 
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11 05 2017 19:57
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