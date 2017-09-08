Український арбітр Вакс судитиме футбольні матчі в Криму

Вакс завершив свою діяльність під егідою ФФУ

Одіозний український рефері Юрій Вакс судитиме матч за Суперкубок Криму.

Український рефері Юрій Вакс призначений головним арбітром поєдинку між "Севастополем" та "Євпаторією", інформує ТАСС.

За словами президента Кримського футбольного союзу Юрія Ветохи, в Організації задоволені, що арбітр, який має дійсну ліцензії ФІФА та УЄФА, розсудить цей матч.

Окрім того, відзначається, що Вакс може стати арбітром чемпіонату Криму. Зараз він проходить суддівський збір, який закінчиться 12 серпня, і за його підсумками буде повністю сформовано суддівський склад на третій чемпіонат Криму.

Водночас Юрій Вакс завершив свою діяльність під егідою ФФУ, повідомляє офіційний сайт КА ФФУ.

41-річний Юрій Вакс подав у Комітет арбітрів ФФУ лист, у якому повідомив про припинення співпраці з Комітетом арбітрів у якості арбітра.

Комітет арбітрів ФФУ прийняв відставку Юрія Вакса.

Нагадаємо, що Вакс, який має кримську прописку, звинувачений в свідомому порушенні державного кордону України.