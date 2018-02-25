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Український боксер Далакян став чемпіоном світу за версією WBA

На рахунку Артема 16 перемог у 16 поєдинках
Український боксер Артем Далакян став новим чемпіоном світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг).
Український боксер Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Артем Далакян. Фото: Union Boxing Promotion

Українець переміг колишнього володаря поясу американця Брайана Вілорія. Далакян провів усі 12 раундів. Після завершення поєдинку судді віддали перемогу Далакяну з рахунком 118:110, пише "112 Україна".

30-річний Артем Далакян народився в Баку (Азербайджан). Зараз живе і тренується в Дніпрі. Всі свої бої спортсмен проводив в Україні. На рахунку Артема 16 перемог у 16 поєдинках, 11 - нокаутом.

Нагадаємо, що ураїнський важковаговик Олександр Усик, який володів титулом за версією WBO, додав до своєї колекції ще й пояс WBC: у півфінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії він не без проблем перебоксував його володаря - Майріс Бріедіса.

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25 02 2018 12:56
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