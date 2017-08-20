СПОРТ НОВИНИУкраїнський боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою з американцем Крейгом Бейкером.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера
Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена
Фото: twitter.com/trboxing
B кінці шостого раунду Бейкер пропустив серію ударів, яка закінчилася правим боковим. Рефері зупинив поєдинок і віддав українцеві перемогу технічним нокаутом.
Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена. 33-річний Бейкер має в своєму арсеналі 17 перемог і одну поразку.
Бій проходив в американському місті Лінкольн (штат Небраска).
"All I want to do is fight champions, starting with @andreward." - #TheNail pic.twitter.com/igl3fZAvz8— Top Rank Boxing (@trboxing) 20 августа 2017 г.
Нагадаєємо, український чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко провів бій проти колумбійця Мігеля Марріаги, здобувши перемогу за підсумками всього семи раундів.
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20 08 2017 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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