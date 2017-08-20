Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера

Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена
Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою з американцем Крейгом Бейкером.
Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера Фото: twitter.com/trboxing

B кінці шостого раунду Бейкер пропустив серію ударів, яка закінчилася правим боковим. Рефері зупинив поєдинок і віддав українцеві перемогу технічним нокаутом.

Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена. 33-річний Бейкер має в своєму арсеналі 17 перемог і одну поразку.

Бій проходив в американському місті Лінкольн (штат Небраска).

 

Нагадаєємо, український чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко провів бій проти колумбійця Мігеля Марріаги, здобувши перемогу за підсумками всього семи раундів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2017 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.