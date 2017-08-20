Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена

Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою з американцем Крейгом Бейкером.

Фото: twitter.com/trboxing

B кінці шостого раунду Бейкер пропустив серію ударів, яка закінчилася правим боковим. Рефері зупинив поєдинок і віддав українцеві перемогу технічним нокаутом. Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена. 33-річний Бейкер має в своєму арсеналі 17 перемог і одну поразку. Бій проходив в американському місті Лінкольн (штат Небраска). "All I want to do is fight champions, starting with @andreward." - #TheNail pic.twitter.com/igl3fZAvz8 — Top Rank Boxing (@trboxing) 20 августа 2017 г. Нагадаєємо, український чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко провів бій проти колумбійця Мігеля Марріаги, здобувши перемогу за підсумками всього семи раундів.

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